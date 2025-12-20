Pallamano, Serie A1: Erice chiude il 2025 in vetta alla classifica

La vittoria nel recupero della 12ma giornata permette ad Erice di chiudere l’anno solare in vetta alla classifica della Serie A1 2025/26. Le ‘Arpie’ hanno vinto come da copione il duello contro Nuoro 32-15 (p.t. 16-8), le siciliane svettano in solitaria con due punti di margine nei confronti di Jomi Salerno e Brixen Südtirol.

La sfida in Sardegna conclude i duelli per quest’anno, restano in ogni caso da recuperare i match dell’11ma giornata del girone andata tra Leno – Germancar Nuoro (3 gennaio) e Cassano Magnago – Padova (6 gennaio).

Ricordiamo inoltre che la classifica del girone di andata definisce le qualificate alle Finals di Coppa Italia in programma dal 26 febbraio al 1° marzo. Otterranno il pass le prime otto classificate, abbinate, sulla base dei loro piazzamenti, nel tabellone dei quarti di finale.

Attualmente hanno la certezza matematica di accedere al torneo AC Life Style Erice, Jomi Salerno, Cassano Magnago, Brixen Südtirol e Sirio Toyota Teramo. Gli altri team ad un passo dalla qualificazione sono Casalgrande Padana, Leno, Cellini Padova e Germancar Nuoro.