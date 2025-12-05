Pallamano, Mondiali femminili 2025: Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile verso i quarti di finale

Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile si avvicinano ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pallamano 2025. Le quattro squadre, rispettivamente in azione tra il Gruppo 1 e 4, controllano la scena dopo due delle tre partite previste per il ‘Main Round’.

La Danimarca ha regolato in quel di Rotterdam la Svizzera (25-36), mentre l’Ungheria non rischiato di perdere contro il Giappone. Appassionante il duello tra le due compagini, il match si è concluso sul 26 pari. Successo anche per la Romania, a segno contro le atlete del Senegal come da copione (37-17)

Brasile e Norvegia eliminano invece la Cechia e la Corea del Sud. Le sudamericane si sono imposte contro l’Angola (26-32), mentre le campionesse olimpiche non hanno lasciato scampo alla Cechia (14-37). Menzione finale anche per la Svezia che sul campo di Dortmund ha primeggiato sulla Corea del Sud (32-27).

Domani il Gruppo 2 con la Germania già matematicamente ai quarti davanti alla Serbia che non dovrà sbagliare il match contro il Montenegro al fine di annullare ogni difficile recupero da parte della Spagna. Più incerto il quarto girone con la Francia e l’Olanda in vantaggio sulla concorrenza dopo la prima delle tre partite del Main Round.