Pallamano, Mondiali femminili 2025: Olanda e Francia mettono fine al Main Round

Olanda e Francia chiudono in bellezza il terzo girone del Main Round dei Mondiali femminili di pallamano, in programma fino al prossimo weekend. Le padrone di casa accedono ai quarti di finale in quel di Rotterdam imponendosi nella sereta odierna contro le francesi per soli 3 punti (23-26).

Le campionesse del mondo in carica hanno sbagliato contro l’Olanda, una partita in ogni caso inutile ai fini del torneo in quando entrambe le squadre erano già matematicamente presenti al prossimo atto della rassegna iridata.

Out definitivamente quindi la Tunisia, l’Argentina, la Polonia e l’Austria. La prima compagine citata ha perso lo scontro finale contro le sudamericane, mentre le polacche si sono imposte sulle austriache per 35-30.

Da domani, martedì 9 dicembre, i quarti di finale in vista delle semifinali di giovedì 12. La Francia e l’Olanda saranno chiaramente della partita insieme a Norvegia, Brasile, Germania, Montenegro, Danimarca e Ungheria, le partite si terranno nei prossimi due giorni tra la Westfalenhalle di Dortmund (Germania) e la Rotterdam Ahoy di Rotterdam (Olanda). L’ultima arena citata ospiterà la successiva lotta per il titolo.