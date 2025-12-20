Pallamano: la Serie A Gold va in pausa con Cassano Magnago in testa

La Serie A Gold 2025-2026 manda in archivio la 15esima giornata della sua stagione regolare e mette in generale in pausa il torneo per lasciare spazio alla marcia d’avvicinamento dell’Italia verso gli imminenti Europei 2026, che si giocheranno dal 15 gennaio al 1° febbraio fra Danimarca, Norvegia e Svezia.

Vincendo in casa 31-25 il Cassano Magnano (26 punti), battuto Fasano, continua a veleggiare in testa a una classifica molto corta e compatta, soprattutto per il 3° e il 4° posto valido per i playoff.

Alle spalle dei lombardi infatti c’è Sassari (23 punti), abile a imporsi lontana da casa per 26-35 contro il Pressano: i sardi guidano un trenino che comprende momentaneamente in 3a piazza il Teamnetwork Albatro Siracusa (20), caduto fra le mura amiche contro un Metelli Cologne in stato di grazia (24-27), in 4a posizione lo stesso Fasano, e alle spalle dei pugliesi la coppia formata dal Trieste e dal Bolzano che nell scontro diretto chiusosi poche ore fa hanno impattato clamorsamente sul 32-32 al termine di una gara pazzesca.

Da registrare, infine, vi sono: il 29-27 del Conversano sullo Sparer Eppan, il 39-32 del Chiaravalle sul Brixen e l’acuto degli Alperia Black Devils sul Macagi Cingoli in 60 minuti chiusisi sul 34-29.

La Serie A Gold 2025-2026 ora va “in letargo”. La nazionale italiana si ritroverà a Trieste dal 2 febbraio per iniziare a preparare – come detto – gli Europei. Il massimo campionato italiano di pallamano riprenderà sabato 7 febbraio con la 16esima giornata.

La classifica aggiornata

Cassano Magnago 26 pti, Raimond Sassari 23, Teamnetwork Albatro Siracusa 20, Junior Fasano 18, Trieste 17, Loacker Bozen Volskbank 17, Macagi Cingoli 14, Publiesse Chiaravalle 14, Pressano 13, Metelli Cologne 13, Conversano 13, Brixen 12, Alperia Black Devils 7, Sparer Eppan 4