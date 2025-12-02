Pallamano, la Germania apre con un successo il ‘Main Round’

Entrano nel vivo i Mondiali Femminili di pallamano 2025 con la prima giornata dedicata al ‘Main Round’ per quanto riguarda il secondo dei quattro gruppi comosto da sei formazioni.

La Germania, paese ospitante della rassegna irridata, si è imposta a Dortmund contro le Isole Faroe (36-26) in una giornata che ha premiato come da copione anche la Serbia ed il Montenegro, rispettivamente a segno contro Spagna (29-31) ed Islanda (27-36).

Parallelamente si è concluso in Olanda il Gruppo E ed F del round preliminare, determinante per decidere i successivi match della fase centrale del torneo. Poche le soprprese tra Rotterdam e ‘s-Hertogenbosch, località olandesi che condividono con la Germania l’organizzazione dei Mondiali.

L’Olanda ha vinto il Girone E battendo oggi l’Austria per 34-22. Escluse automaticamente invece l’Argentina che oggi ha sconfitto per 27-14 l’Egitto. Sorride anche la Francia che svetta nel Girone F dopo aver respinto la Polonia (31-26). Out in questo caso la Tunisia che oggi ha regolato per 34-28 la Cina.

Domani la prima parte quindi del Main Round. Il primo gruppo inzierà invece nella giornata di giovedì 3 dicembre, mentre il 4 dicembre scenderanno in campo i protagonisti del ‘terzo gruppo’.