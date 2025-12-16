Pallamano, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Mentre la stagione internazionale ha appena archiviato i Mondiali femminili 2025 proiettandosi contestualmente sugli Europei 2026, che si terranno nel mese di gennaio del nuovo anno, la pallamano planetaria “mette nel mirino” l’evento più importante di tutti: quello delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Mancano poco più di due anni alla kermesse che si terrà in terra californiana, il Comitato Olimpico Internazionale ha reso noti i criteri di qualificazione per i tornei maschili e femminili di uno degli sport di squadra più attesi nelle settimane a Cinque Cerchi.

Squadre partecipanti

In totale saranno 12 i team al maschile e 12 i team al femminile: in palio vi saranno 11 quote di qualificazione per ogni singolo torneo considerando il fatto che gli USA saranno qualificati in entrambe le categorie essendo nazione ospitante della rassegna.

Quanti atleti per squadra e in totale

Ogni formazione potrà convocare un massimo di 14 atleti. In totale quindi saranno 336 gli atleti coinvolti nei tornei di pallamano, tra maschile e femminile.

Modalità di qualificazione

Maschile



La formazione vincitrice dei Mondiali 2027 (13-31 gennaio in Germania) otterrà il pass diretto di qualificazione alle Olimpiadi, qualora fossero gli USA, già qualificati di diritto (come detto), il pass di qualificazione sarebbe destinato alla seconda qualificata. Altri 4 pass saranno assegnati nelle rassegne continentali di Europa, Asia, Africa e America. Gli eventi si terranno fra il 2027 e l’inizio del 2028. Le singole squadre vincitrici si qualificheranno a Los Angeles 2028, qualora qualcuna di queste fosse già qualificata in seguito ai Mondiali o fossero gli USA, la quota slitterebbe alla seconda classificata della manifestazione continentale. Le squadre oceaniche non organizzano un torneo continentale, ma vengono annesse a quello asiatico.

Successivamente altri 6 pass verranno assegnati in tornei di qualificazione olimpica che si terranno nei mesi fra marzo e aprile del 2028. In programma vi saranno 3 tornei con 4 partecipanti l’una, ognuno assegnerà 2 pass, per un totale di 6 carte olimpiche. Per garantirsi la partecipazione ai tornei bisognerà arrivare fra il 2° e il 7° posto ai Mondiali, o in alternativa all’8° a patto che vi siano delle squadre già qualificate in altro modo alle Olimpiadi, a cui aggiungere le compagini classificate più in alto nei tornei continentali, 2 per continente che si piazzeranno nei vari tornei.

Femminile

La formazione vincitrice dei Mondiali 2027 (1-19 dicembre in Ungheria) otterrà il pass diretto di qualificazione alle Olimpiadi, qualora fossero gli USA, già qualificati di diritto (come detto), il pass di qualificazione sarebbe destinato alla seconda qualificata. Altri 4 pass saranno assegnati nelle rassegne continentali di Europa, Asia, Africa e America. Gli eventi si terranno tra la fine del 2026 (gli Europei) e l’inizio del 2028. Le singole squadre vincitrici si qualificheranno a Los Angeles 2028, qualora qualcuna di queste fosse già qualificata in seguito ai Mondiali o fossero gli USA, la quota slitterebbe alla seconda classificata della manifestazione continentale. Le squadre oceaniche non organizzano un torneo continentale, ma vengono annesse a quello asiatico.

Successivamente altri 6 pass verranno assegnati in tornei di qualificazione olimpica che si terranno nei mesi fra aprile e maggio del 2028. In programma vi saranno 3 tornei con 4 partecipanti l’una, ognuno assegnerà 2 pass, per un totale di 6 carte olimpiche. Per garantirsi la partecipazione ai tornei bisognerà arrivare fra il 2° e il 7° posto ai Mondiali, o in alternativa all’8° a patto che vi siano delle squadre già qualificate in altro modo alle Olimpiadi, a cui aggiungere le compagini classificate più in alto nei tornei continentali, 2 per continente che si piazzeranno nei vari tornei.

Riallocazione eventuale dei pass olimpici

Se una federazione non confermasse il suo pass di qualificazione alle Olimpiadi, la carta olimpica verrebbe assegnata alla nazione meglio piazzata nell’evento in cui la squadra in possesso primario del pass olimpico ha ottenuto il risultato.