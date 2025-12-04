Pallamano
Pallamano: Germania e Francia senza problemi nel Main Round dei Mondiali Femminili
Proseguono senza sosta i Mondiali Femminili 2025 di pallamano che, dopo la fase iniziale, stanno attraversando ora lo step dedicato al Main Round. Ecco come sono andate le cose nelle gare odierne.
Main Round Gruppo II
Pirotecnico 31-31 fra Serbia e Isole Faroe: pareggio ricco di colpi di scena, con i nordici che riescono a recuperare nella ripresa, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 16-14. Tutto facile invece per la Germania, una delle padrone di casa del tornei iridato: le teutoniche spazzano via il Montenegro doppiandolo 36-18. Bene anche la Spagna che regola 30-23 l’Islanda
Main Round Gruppo III
Affermazione di stretta misura della Polonia per 28-25 sull’Argentina, in una pool che ha visto la Francia passeggiare nel match contro l’Austria, chiuso 29-17, e infine i Paesi Bassi, altra formazione organizzatrice dell’evento, superare nettamente la Tunisia 39-21.
Domani, 5 dicembre, queste le partite del Main Round: Gruppo I con Romania-Senegal, Giappone-Ungheria e Svizzera-Danimarca, mentre il Gruppo IV prevedrà Angola-Brasile, Svezia-Corea del Sud e Cechia-Norvegia.