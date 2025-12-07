Pallamano
Pallamano: Danimarca, Norvegia non sbagliano ai Mondiali Femminili. Cade la Svezia
Una nuova giornata di gare della seconda fase dei Mondiali Femminili 2025 si è conclusa. Tante le partite in agenda nei due Main Round in campo: ecco come sono andate le cose.
Main Round IV
La Cechia regola 32-28 la Corea del Sud, in una pool che ha visto la caduta della Svezia: scandinave battute 26-24 da un’Angola scatenata, capace di vincere nella ripresa dopo un primo tempo chiuso sul 10-10; con una Helena Gilda Simao Paulo da 8 reti su 12 tentativi. Larga invece l’affermazione della Norvegia: 33-14 inflitto al Brasile.
Main Round I
Il Giappone batte il Senegal 27-23, in una gara nella quale le asiatiche sono riuscite a rimontare dopo aver chiuso sotto la prima frazione (11-13). Va veloce invece la Romania: 36-24 alla Svizzera, grazie alle tante reti messe a referto da Lorena-Gabriela Ostase (8 gol). Chiusura in volata per la Danimarca che la spunta 28-27 sull’Ungheria ribaltando le cose nel secondo tempo, dopo che il primo aveva visto le magiare andare al riposo sul 15-13.
Domani, per il Main Round III, queste le partite in agenda: Tunisia-Argentina, Polonia-Austria e Francia-Paesi Bassi.