Pallamano: Cassano Magnano chiude il girone d’andata in testa alla Serie A Gold. Ci sono le qualificate per la Coppa Italia

La Serie A Gold 2025-2026 di pallamano ha mandato in archivio il 13esimo e ultimo turno del girone d’andata della stagione regolare assegnando sia il “titolo virtuale” di campione d’inverno sia gli otto pass per la Final Eight della Coppa Italia 2026.

In testa alla classifica c’è il Cassano Magnano, abile nel vincere 22-36 sul campo degli Alperia Black Devils. I lombardi allungano in vetta approfittando dello scivolone del Teamnetwork Albatro Siracusa, battuto 41-37 dal Fasano.

Si fermano anche Trieste e Bolzano: giuliani superati 24-23 dal Macagi Cingoli, altoatesini trafitti in casa 26-29 dal Pressano.

Pirotecnico pareggio 31-31 fra Metelli Cologne e Chiaravalle, in una “schedina” che ha visto infine l’affermazione per 31-25 di Sassari sul Conversano e il blitz del Brixen nella tana dello Sparer Eppan (37-42).

La classifica aggiornata:

Cassano Magnago 22 pti, Teamnetwork Albatro Siracusa 18, Trieste 16, Loacker Bozen Volskbank 16*, Junior Fasano 16, Raimond Sassari 15**, Macagi Cingoli 14, Pressano 13, Publiesse Chiaravalle 12, Brixen 12, Conversano 9, Metelli Cologne 8, Alperia Black Devils 5, Sparer Eppan 2*

*una partita in meno **due partite in meno

in grassetto le squadre qualificate in Coppa Italia

Definita solo una parte dei quarti di finale, in attesa che tutte le squadre vadano a “partite piene” per stabilire il tabellone definitivo della competizione:

[A] 4^ classifica – 5^ classificata

[B] 3^ classificata – 6^ classificata

[C] 2^ classificata – 7^ classificata

[D] Cassano Magnago – Pressano