Pagelle superG Livigno 2025: Schwarz è tornato! Odermatt non brilla, Paris si conferma ai piani alti

PAGELLE SUPERG LIVIGNO 2025

Sabato 27 dicembre

MARCO SCHWARZ 9: dopo il successo in gigante in Alta Badia, replica a Livigno con una prestazione davvero eccellente. Pennella lungo tutto il corso della discesa sulla Tagliede-Li Zeta e nella parte finale fa il vuoto. Un atleta ritrovato. Il polivalente per eccellenza è tornato.

ALEXIS MONNEY 8: lo svizzero ce l’ha messa tutta per strappare il successo a Schwarz, ma si è fermato a 20 centesimi dall’austriaco. Paga un tratto centrale nel quale ha cercato un po’ troppo l’anticipo delle curve per prendersi spazio invece di far filare gli sci. Lo fa nel tratto conclusivo, e quasi completa la rimonta.

FRANJO VON ALLMEN 7: si ferma a 25 centesimi dalla vittoria e, lui è il primo a saperlo, oggi era davvero nelle sue possibilità. Non la conquista perchè in alcuni punti della pista predilige la linea alla velocità e, con il senno di poi, questa decisione gli costa a caro prezzo. Avrà modo di rifarsi.

MARCO ODERMATT 6: ancora una volta fuori dal podio. Che non sia nel momento più brillante della sua carriera è evidente, però oggettivamente lo svizzero ci aveva abituato a ben altre versioni di sé. Sbaglia una prima volta nella parte alta ma riesce a rimediare quindi, dopo il salto finale, va troppo diretto sulle porte successive e invece di guadagnare, perde ulteriore tempo.

DOMINIK PARIS 7: l’altoatesino si mangia le mani. Disputa una prova di buon livello ma con qualche imprecisione qua e là che lo allontanano dal successo. Nel tratto conclusivo, laddove avrebbe potuto sfruttare la sua capacità di far filare gli sci, paradossalmente, va a perdere tutto il suo ritardo. Una prova convincente in una stagione che procede nel migliore dei modi.

GUGLIELMO BOSCA 6.5: conquista un ottavo posto che fa ben sperare. L’azzurro chiude a 44 centesimi da Schwarz, mentre si ferma a soli 19 dal podio. Come diversi altri colleghi, lascia quasi tutto il suo distacco nel tratto finale, nel quale Schwarz ha fatto la differenza.

MATTIA CASSE 4: prova letteralmente da dimenticare. Nel tratto iniziale è il più veloce poi, da li in avanti, le sbaglia davvero tutte. Anzi, nel finale quasi esce dal tracciato con un errore grossolano. Peccato, in superG quest’anno non va.

VINCENT KRIECHMAYR 5.5: esce di scena sul più bello, proprio quando sembrava pronto per andare a stampare un tempo eccellente. L’austriaco, invece, sbaglia sul salto e rischia grosso. Rimane in piedi ed evita guai peggiori, ma la sua gara è conclusa. Peccato, poteva davvero centrare un altro ottimo risultato in superG in questa annata.