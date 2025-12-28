Pagelle slalom Semmering 2025: Shiffrin vince ma non domina, Colturi torna sul podio. Tanti rimpianti per le azzurre

PAGELLE SLALOM FEMMINILE SEMMERING 2025

Domenica 28 dicembre

Mikaela Shiffrin 9,5: l’imbattibilità stagionale in slalom resiste, anche se oggi la netta superiorità evidenziata nelle prime quattro gare tra i pali stretti non si è vista. Nella prima manche è solida ma non brilla, poi nella seconda si scatena firmando il miglior tempo di manche su una pista ormai rovinata e recuperando le tre posizioni che la dividevano dal successo. Con questo ruolino di marcia resta la grande favorita per la Sfera di Cristallo.

Camille Rast 9: si conferma in seconda piazza come a Courchevel, ma il distacco finale nei confronti di Shiffrin scende da 1.55 a soli 9 centesimi. Ad oggi rappresenta la prima alternativa della stella americana in slalom, ma nelle ultime settimane sta salendo di colpi anche in gigante con quattro top5 consecutive ed il secondo posto di ieri sempre a Semmering.

Lara Colturi 8: bella reazione dopo l’uscita di Courchevel e le recenti difficoltà in gigante. L’italo-albanese classe 2006 sfrutta egregiamente il pettorale 2 nella prima discesa inserendosi in scia alla leader Rast, poi nella seconda manche non è perfetta ma si difende e conserva un prezioso terzo posto che le consente di firmare il quarto podio stagionale su cinque slalom disputati.

Katharina Liensberger e Katharina Truppe 7,5: una gara quasi in parallelo per le due slalomiste di punta della squadra austriaca. Alla fine chiudono rispettivamente quarta e quinta a 91 e 93 centesimi dalla vetta, dovendo rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della stagione.

Natalie Falch 8,5: forse la vera rivelazione di giornata sulla ‘Panorama’. Dopo una lunga serie di mancate qualificazioni, l’austriaca classe 2004 si è sbloccata da Gurgl in poi collezionando tre piazzamenti di fila in zona punti e soprattutto un clamoroso 11° posto a Semmering, qualificandosi brillantemente con il pettorale 56 tra le buche e poi rimontando nove posizioni nella seconda discesa grazie al quarto tempo di manche.

Martina Peterlini 6,5: prosegue la progressione dell’azzurra dopo un avvio di stagione condizionato negativamente da problemi fisici. La 28enne trentina disputa una gara solida a Semmering, strappando una buona qualificazione con il pettorale 24 e rimontando dal 21° al 15° posto nella seconda manche senza aver ancora raggiunto il top del potenziale.

Lara Della Mea 5,5: tanti rimpianti per la miglior slalomista italiana dell’inverno (in assenza dell’infortunata Marta Rossetti), che resta a bocca asciutta a causa di un grave errore nella seconda manche. Lara, classificata 23ma per le tante uscite ma esclusa dalla zona punti per il ritardo troppo elevato dalla vincitrice, ha comunque sciato molto bene anche oggi e senza quell’incidente di percorso si sarebbe confermata nuovamente in top10.

Giorgia Collomb 5: ennesima occasione sprecata in questo terribile avvio di stagione. Con il pettorale 55 era perfettamente in linea per la qualificazione alla seconda manche, ma a poche porte dal traguardo esce di scena non riuscendo a trovare il primo guizzo dell’inverno.

Giada D’Antonio 6: il debutto in Coppa del Mondo arriva nelle peggiori condizioni possibili per la sedicenne napoletana, con il pettorale 70 su una pista ormai praticamente distrutta. L’approccio comunque è quello giusto e va premiato con la sufficienza, nonostante l’errore che mette fine alla sua discesa verso metà pista.