Pagelle gigante Tremblant 2025: Robinson la n.1 senza Brignone, Goggia a piccoli passi, exploit Della Mea

PAGELLE GIGANTE #1 TREMBLANT 2025

Sabato 6 dicembre

ALICE ROBINSON 10: la neozelandese sembra averci davvero preso gusto. Arriva il bis dopo il successo di Copper Mountain e la sensazione che la classe 2001 abbia ufficialmente fatto il salto di qualità a livello mentale. Dopo un avvio di carriera da giovanissima che faceva intravedere grandi potenzialità, la nativa di Sydney sembrava essersi un po’ persa. In questo primo scorcio di annata, invece, sta impressionando e anche oggi ha dominato la scena, sin dalla prima manche, chiudendo con un vantaggio ampio sulle inseguitrici. Domani andrà a caccia della terza vittoria di fila tra le porte larghe. L’assenza di Federica Brignone le sta dando campo libero…

ZRINKA LJUTIC 8: finalmente la croata ha piazzato la gara giusta. Primo podio in stagione per la 21enne di Zagabria e prima risposta dopo tanti dubbi. Era reduce da diverse gare opache. Oggi no. Oggi non ha sbagliato niente. Seconda già dopo la prima discesa, si conferma nella seconda. Certo, il suo distacco parla di 94 centesimi da Alice Robinson, ma le occorreva una scossa ed è arrivata. Guardiamo al suo bicchiere mezzo pieno.

VALERIE GRENIER 7.5: anche la canadese voleva regalarsi una giornata da protagonista e c’è riuscita. Lo si era capito già nella prima manche con un quinto posto incoraggiante. Nella seconda metà di gara cambia ulteriormente marcia, recupera due posizioni e sale di nuovo sul podio, come non le capitava da tempo ovvero dal

CAMILLE RAST 7: anche per l’elvetica è arrivata una gara che ha dato risposte importanti. Dopo tanta attesa e pochi risultati, la svizzera a Tremblant ha saputo cambiare marcia. Dopo il sesto posto della prima manche, migliora nella seconda (con il quarto tempo assoluto) e chiude a 21 centesimi dal podio. Vediamo se domani sarà in grado di confermarsi.

MIKAELA SHIFFRIN 5.5: un sesto posto per la nativa di Vail non è certo un risultato da festeggiare. Specialmente se a metà gara si trovava in terza posizione. La statunitense aveva dato buone risposte nella prima manche, anche perchè per il momento tra le porte larghe non aveva ancora brillato. Nella seconda metà di gara, invece, marca visita e scivola in sesta posizione a 1.65. Troppo per una fuoriclasse del suo calibro.

SOFIA GOGGIA 6.5: come ben sappiamo il gigante non è, ovviamente, la specialità nella quale dà il meglio di sé. Si applica, sempre, e quest’anno lo sta facendo anche con buoni sprazzi e continuità. La bergamasca, dopo il decimo tempo nella prima manche, alza ulteriormente l’asticella nella seconda discesa e raggiunge l’ottavo posto. Prova convincente. Vedremo se domani nel gigante-bis sarà in grado di fare ancora meglio. I miglioramenti si vedono. Un piccolo passo alla volta.

LARA DELLA MEA 7: merita almeno mezzo voto in più per la sua seconda manche. La tarvisiana, infatti, è la migliore nella seconda metà di gara, e di gran lunga. Peccato per la prima manche, conclusa solamente in 23a posizione. La nostra portacolori si mangia le mani. Per quanto visto nella seconda metà di gara, infatti, oggi poteva davvero fare grandi cose. Avrà la chance di rifarsi domani. Una gara da top5 è nelle sue corse. Sarà fondamentale avere continuità nelle due manche e crederci con tutte le sue forze.