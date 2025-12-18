Pagelle discesa Val Gardena 2025: Odermatt farà tripletta? Riscatto Von Allmen, grande Italia

PAGELLE DISCESA LIBERA VAL GARDENA 2025

Marco Odermatt 9: lo svizzero concede il bis dopo il successo della scorsa stagione. Già era fenomenale nelle parti tecniche ed ora fa la differenza anche dove c’è solo da far correre lo sci. Proprio come oggi nella parte alta, dove ha costruito la sua vittoria. Si avvia verso la tripletta, essendo il grande favorito domani in superG e poi sabato in discesa.

Franjo Von Allmen 8: si ritrova in Val Gardena dopo un inizio di stagione decisamente sottotono nelle gare americane. Probabilmente da adesso comincerà il duello tanto atteso con Marco Odermatt. E’ sicuramente il grande avversario del più illustre connazionale ed oggi ha probabilmente sciato meglio di lui sul Ciaslat.

Dominik Paris 8: lo stesso voto di Von Allmen anche perché praticamente hanno fatto gara pari, visto che l’azzurro paga solo due centesimi dall’elvetico. Ha sognato anche la vittoria grazie ad una prima parte semplicemente straordinaria. Peccato per l’ingresso sul Ciaslat, dove è arrivato un piccolo errore, ma decisivo. Una volta la Saslong sembrava una pista maledetta per lui, ora parte sempre per salire sul podio.

Florian Schieder e Mattia Casse 7: concludono rispettivamente al sesto ed al settimo posto. Una prestazione importante per entrambi, anche in chiave prossime gare, visto che c’è sicuramente la possibilità per limare qualche dettaglio e provare anche ad andare a caccia del podio.

Giovanni Franzoni 7: la gara della squadra azzurra è stato fenomenale e a suggellarla c’è sicuramente la prestazione del nativo di Manerba del Garda, che ha firmato il miglior risultato della carriera in discesa in Coppa del Mondo. Un ottavo posto che fa ben sperare per domani in superG, dove parte per essere uno degli outsider di lusso.

Christof Innerhofer e Benjamin Jacques Alliod 6,5: il primo ha assaporato il ritorno in Top-10 quasi tre anni dopo l’ultima volta e sicuramente è una prestazione che gli deve dare consapevolezza che può ancora sparare gli ultimi colpi di una grande carriera; il secondo invece centra la Top-15 con il pettorale 40 ed è una gara che può dargli fiducia, confermando che il talento c’è.

Nils Allegre e Nils Alphand 7: la Francia ha sognato in Val Gardena con il quarto ed il quinto posto dei due transalpini. Il primo è arrivato ad appena 4 centesimi dal podio, mentre il secondo con il 47 ha addirittura accarezzato la vittoria, perdendo i decimi decisivi solo nel tratto finale.