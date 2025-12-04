Pagelle discesa Beaver Creek 2025: Odermatt impeccabile, Paris fa ben sperare

PAGELLE DISCESA LIBERA BEAVER CREEK 2025

Marco Odermatt 10: il voto è soprattutto per come ha tracciato le curve sul ripido. Semplicemente perfetto. L’elvetico è stato formidabile in quel tratto di pista, rifilando almeno quattro decimi a tutti gli avversari tra il primo ed il secondo intermedio (25 secondi di gara). Una prestazione fenomenale e che lo proietta ancora di più ad essere il favorito per il superG di domani, con il chiaro obiettivo di fare poi tripletta con il gigante di domenica.

Ryan Cochran-Siegle 8: il pubblico di casa festeggia con il secondo posto dell’americano, che sfrutta al meglio il pettorale basso e conclude a 30 centesimi dalla vetta. Ottima la sua prestazione soprattutto nel tratto di puro scorrimento. Curiosità vuole che sia il primo podio della carriera in Coppa del Mondo fuori dall’Italia, visto che ne aveva conquistati tre tra Val Gardena e Bormio.

Adrian Smiseth Sejersted 7,5: la sorpresa della giornata e forse anche per merito del pettorale numero due. E’ quello che ha perso meno da Odermatt nel tratto più tecnico della pista e attenzione dunque al norvegese domani in superG. Intanto festeggia un bel terzo posto ed il primo podio della carriera in discesa libera.

Dominik Paris 6,5: sicuramente una prova incoraggiante per l’altoatesino, che non ha sicuramente nella Birds of Prey una delle sue piste preferite. Purtroppo ha perso quasi nove decimi sul ripido, sbagliando completamente una curva, ma si è fatto valere nel tratto di scorrimento, sicuramente un bel segnale in vista delle prossime gare. Chissà che già domani in superG possa piazzare il colpo.

Aleksander Aamodt Kilde 6: si sta ritrovando piano piano dopo il gravissimo infortunio patito ormai quasi due anni fa a Wengen. Questa era la prima discesa dal ritorno in pista e comunque l’undicesimo posto finale deve essere visto come un segnale di ulteriore crescita rispetto anche all’esordio a Copper Mountai. Si vedrà domani anche in superG.

Franjo Von Allmen 5,5: si può essere insufficienti con un quarto posto? Verrebbe da dire di sì per l’elvetico che doveva essere il grande rivale nella velocità di Odermatt e finora non è mai riuscito a battagliare con il connazionale. Oggi non è arrivato nemmeno il podio, concludendo ad 85 centesimi dalla vetta.

Florian Schieder 5,5: ci si aspettava qualcosa in più rispetto alle buone prove cronometrate dei giorni precedenti. Alla fine solo un quattordicesimo posto, con la Top-10 che era sicuramente un risultato fattibile. Purtroppo l’azzurro non è mai riuscito a trovare il feeling con il tracciato, se non proprio nella parte finale.