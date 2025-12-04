Padroni delle staffette! Italia da urlo nella 4×50 sl mista: oro e record del mondo!

E sono tre! La Nazionale italiana di nuoto si esalta in questi Europei 2025 di nuoto in vasca corta nelle prove a squadre. Dopo aver conquistato gli ori nella 4×50 stile libero maschile e nella 4×50 mista mixed ieri, il terzo sigillo è arrivato nella 4×50 stile libero mista nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia). Una super prestazione per i nostri portacolori, perché il tutto è stato accompagnato dalla scritta “WR”.

Il quartetto tricolore, infatti, ha stabilito il nuovo record del mondo di 1’27″26, andando a migliorare il precedente limite della Francia dei Mondiali di Melbourne del 2022 (1’27″33). Un riscontro sorprendente, frutto di un’ottima intesa tra i quattro staffettisti.

Ad aprire le danze è stato Leonardo Deplano con un consistente 20″97. A fare il break è stato poi il capitano Lorenzo Zazzeri (20″51) e a consolidare è spettato alla capitana Silvia Di Pietro (23″07). Sara Curtis, in chiusura, ha fatto il numero da circo in acqua, nuotando un’ultima frazione da 22″71 pazzesca. In questo modo, l’Italia è riuscita a piegare la resistenza dell’Ungheria (1’28″04) e dei Paesi Bassi (1’28″42).

Una prestazione superba per la compagine tricolore che, in questo modo, ha ottenuto il quinto podio in questa rassegna continentale, con la seguente distribuzione: 3 ori e 2 argenti. In questa specialità è il sesto podio a livello continentale in corta per l’Italia e il secondo oro, ricordando l’affermazione a Netanya nel 2015.