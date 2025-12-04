Oscar Piastri non si sbilancia: “Team order ad Abu Dhabi? Non so davvero cosa ci si aspetti da me…”

Oscar Piastri sa di avere pochissime chance, ma non avrà nulla da perdere. L’australiano lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, illuminato dalla luce dei riflettori, andremo ad assegnare il titolo, con tre piloti ancora in lizza e il nativo di Melbourne che mantiene una flebile fiammella di speranza. L’umore, come si è visto dopo Lusail, però, è sotto i tacchi.

Davanti a tutti c’è e rimane Lando Norris che si presenta all’atto conclusivo del campionato con 408 punti contro i 396 di Max Verstappen (-12) ed i 392 proprio di Oscar Piastri (-16). Ci attende, quindi, un weekend letteralmente emozionante con il pilota australiano che dovrà sicuramente attendere un regalo dai diretti concorrenti perché, altrimenti, in una gara normale avrà ben poche chance di mettere le mani sul titolo.

Nel corso della conferenza stampa a 3 di oggi, che vedeva anche la presenza di Max Verstappen e Lando Norris, il pilota classe 2001 ha raccontato come si è sviluppato l’avvicinamento a questa tappa: “Non ho fatto niente di particolare, ho staccato un po’ diciamo. Penso che vivrà questo weekend in maniera normale, dopotutto non ci sono stati tanti giorni tra qui e Lusail. Mi sono divertito per quanto possibile e riposato un po’, niente di che”.

Oscar Piastri analizza i momenti nei quali può essere svoltata la stagione oppure dove può avere lasciato qualche punto: “Penso che siano occasioni che capitano a tutti. Non è facile indicarne uno in particolare. Ovviamente ci sono delle gare che vorrei rivivere, non una specifica. Ma, ripeto, come lo posso pensare io lo faranno anche gli altri, per cui cambia poco”.

La questione legata agli ordini di scuderia. Ci saranno ad Abu Dhabi? L’australiano è sibillino sull’argomento: “Non ne abbiamo parlato e sinceramente non so cosa ci si aspetti da me, al momento non posso dare risposte”.

Ultima battuta sul suo rapporto con Lando Norris: “Penso che entrambi siamo in grado di lasciare fuori dalla pista quello che avviene quando gareggiamo. Fuori invece siamo amici e non è affatto scontato. Sarebbe più semplice il contrario”.