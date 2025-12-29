F1, Oscar Piastri: “Ho imparato molto quest’anno, mi sento più forte”

La stagione appena conclusa ha inevitabilmente segnato la crescita di Oscar Piastri, al terzo anno in F1. L’australiano, alla guida della sua McLaren, ha disputato un brillante avvio di campionato ed ha lottato fino alla fine per portare a casa il titolo. Alla fine, ad Abu Dhabi, l’ha spuntata il suo compagno di squadra Lando Norris ma il nativo di Melbourne ha comunque dato una prova della sua maturità.

La crescita di Piastri è stata evidente e l’australiano è diventato uno dei piloti più competitivi di tutto il paddock. Verstappen e Norris vinsero il loro primo titolo in F1 dopo sette stagioni e sembra che, continuando su questa strada, Piastri possa battere i record dei suoi due avversari. Il prossimo anno, con il nuovo regolamento, sarà fondamentale non solo per la McLaren ma anche per la crescita del suo pilota più giovane.

Il nativo di Melbourne, come riportato da formulapassion, ha così commentato la sua crescita durante questa stagione: “Se all’inizio dell’anno mi avessero detto che avrei conquistato pole, vittorie e podi, sarei stato sicuramente molto contento. Penso che anche nei momenti difficili abbia imparato molto su me stesso e su come migliorare per il futuro. Credo che alla fine ci sia un po’ di delusione, ovviamente, ma sono molto orgoglioso della stagione che ho disputato e di avere molti insegnamenti da portarmi dietro”.

“Se paragono questa stagione ai miei primi due anni in F1, mi rendo conto che quest’anno è stato di gran lunga superiore ai primi due. Anche se il risultato finale non è esattamente quello che desideravo, in questa stagione ho dimostrato a me stesso cosa posso ottenere. Posso sicuramente continuare così anche in futuro. È solo il mio terzo anno in F1. Spero di avere ancora molto da fare, ma le lezioni che ho imparato quest’anno dentro e fuori dalla pista non faranno altro che rendermi più forte”, ha poi concluso Piastri.