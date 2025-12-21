Orro impeccabile, il Fenerbahce continua la rincorsa in Turchia. Sylla a “riposo”, il Galatasaray si rialza

Domenica intensa con la tredicesima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile giunto alla conclusione del girone d’andata. Prova decisamente solida per Alessia Orro, sempre impeccabile nella cabina di regia del Fenerbahce Istanbul: 3 punti per la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, che ha mandato in doppia cifra l’opposto Melissa Vargas (17 punti), la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (14) e la centrale Agnieszka Korneluk (13 punti, 5 muri), propiziando l’affermazione delle ragazze di coach Marcello Abbondanza contro il poco blasonato Nilufer Belediyespor Eker per 3-0 (25-16; 25-15; 25-19).

Giornata nei fatti di riposo per Myriam Sylla, entrata soltanto per alcuni scambi nel corso del quarto set della partita giocata dal suo Galatasaray Istanbul sul campo del poco quotato Goztepe: un punto per la schiacciatrice azzurra nel 3-1 (25-20; 25-17; 22-25; 25-21) con cui le giallorosse di coach Massimo Barbolini sono tornate al successo dopo un paio di stop consecutivi. A mettersi maggiormente in luce sono state la bomber Kaja Grobelna (30 punti) e la schiacciatrice Ilkin Aydin (20).

Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti ha sconfitto il Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti con un perentorio 3-0 (25-16; 25-23; 25-22). La nuova classifica è dunque la seguente: VakifBank al comando con 38 punti e due lunghezze di vantaggio nei confronti del Fenerbahce, mentre il Galatasaray e l’Eczacibasi Istanbul sono terze a quota 29 punti. Il campionato si prende una pausa per le festività natalizie e tornerà in scena il prossimo 3 gennaio.