Orro e Sylla senza campionato per le festività natalizie: le differenze tra Turchia e Italia

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si fermerà per le festività natalizie. Al termine del girone d’andata, infatti, il torneo si è preso un paio di settimane di stop e non sarà protagonista in questo periodo, a differenza di quanto succederà in Italia, con partite il 23 e 26-27 dicembre, senza dimenticarsi dei quarti di finale della Coppa Italia il 30 dicembre.

Appuntamento direttamente a domenica 3 gennaio, quando rivedremo all’opera Myriam Sylla e Alessia Orro. La schiacciatrice sarà chiamata a guidare il Galatasaray Istanbul nella trasferta contro il non irresistibile Aydin Buyuksehir Belediyespor (ore 13.00), mentre la palleggiatrice sarà tra le trascinatrici del Fenerbahce Istanbul nel match casalingo contro il poco quotato Aras Kargo (ore 14.00).

Ricordiamo che il Fenerbahce occupa la seconda piazza a due punti di distacco dal VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, mentre il Galatasaray si trova in terza posizione a -9 dalla vetta insieme all’Eczacibasi Istanbul.