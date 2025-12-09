Orro e Abbondanza vs Guidetti: scontro al vertice in salsa italiana in Turchia. E Sylla alla finestra…

La classifica della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, ha assunto una chiara fisionomia dopo nove giornate: il VakifBank Istanbul guida con 27 punti, uno in più del Fenerbahce Istanbul e cinque lunghezze di margine sul Galatasaray Istanbul. L’Eczacibasi e lo Zeren Spor Ankara sono scivolati a -9 dalla vetta, dunque la lotta per il vertice del torneo anatolico sempre ormai essere indirizzata alle tre grandi favorite della vigilia.

Un crocevia della regular season si consumerà giovedì 11 dicembre (ore 17.00 italiane), quando andranno in scena lo scontro diretto tra le prime due della classe e il match tra terza e quinta forza del campionato. Da una parte Marcello Abbondanza, dall’altra Giovanni Guidetti. Testa a testa tutto italiano in panchina, con grande attenzione per Alessia Orro.

La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali si sta esaltando con la maglia del Fenerbahce e sta facendo la differenza, sfruttando al meglio anche la qualità offensiva di Melissa Vargas e Arina Fedorovtseva, ora ci sarà una rivincita con il Vakif, battuto in rimonta in occasione della Supercoppa di Turchia a inizio stagione.

Alla finestra ci sarà il Galatasaray di Massimo Barbolini e Myriam Sylla, che vuole proseguire il proprio momento eccellente. La schiacciatrice si sta distinguendo in questa nuova avventura sarà impegnata giovedì 11 dicembre (ore 16.00) insieme alle compagne di squadra sul campo dello Zeren Spor, l’ambiziosa società della capitale che ha perso soltanto al tie-break contro Conegliano in Champions League e che è guidata in cabina di regia da Ofelia Malinov.