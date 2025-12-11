Olimpiadi Milano Cortina 2026, la FIS autorizza i primi 9 atleti neutrali a prendere parte alle qualificazioni

Il TAS, Tribunale arbitrale dello sport, il 2 dicembre scorso aveva annullato la messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, permettendo loro di prendere parte alle qualificazioni e, di conseguenza, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sotto bandiera neutrale.

A seguito della decisione del TAS, la FIS, Federazione Internazionale sci e snowboard, ha diramato un primo elenco di atleti russi e bielorussi autorizzati a partecipare alle qualificazioni olimpiche in qualità di Atleti Individuali Neutrali.

Dal 2 dicembre, infatti, russi e bielorussi hanno potuto fare richiesta alla FIS dello status di atleti individuali neutrali, e le prime richieste sono state accolte, per quegli atleti che soddisfano i criteri decisi dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale.

Nel primo elenco rilasciato dalla FIS compaiono i nomi di 9 atleti, 6 bielorussi e 3 russi: 6 nello sci freestyle, 2 nello sci di fondo ed 1 nello sci alpino. Il CIO, inoltre, ha confermato che i pattinatori (la Federazione d’appartenenza è l’ISU) Adeliia Petrosian e Petr Gumennik possono competere come atleti individuali neutrali.

I PRIMI ATLETI NEUTRALI AUTORIZZATI DALLA FIS

ANDRYIANAVA Anastasiya (Bielorussia, sci freestyle femminile)

DERUGO Anna (Bielorussia, sci freestyle femminile)

DRABIANKOU Ihar (Bielorussia, sci freestyle maschile)

HUSKOVA Hanna (Bielorussia, sci freestyle femminile)

SHKANOVA Maria (Bielorussia, sci alpino femminile)

VAZNIUK Uladzislau (Bielorussia, sci freestyle maschile)

KOROSTELEV Savelii (Russia, sci di fondo maschile)

NEPRYAEVA Dariya (Russia, sci di fondo femminile)

TATALINA Anastasiia (Russia, sci freestyle femminile)