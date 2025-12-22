Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, consegnato da Mattarella il tricolore ai portabandiera dell’Italia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato ufficialmente il tricolore ai sei portabandiera dell’Italia, Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino per il settore olimpico, e Chiara Mazzel e René De Silvestro per il comparto paralimpico.

Per i primi quattro, prescelti dal CONI con equilibrio di genere e di federazioni d’appartenenza (FISI e FISG), la Cerimonia d’Apertura si terrà, tra Milano e Cortina, venerdì 6 febbraio, mentre per gli ultimi due, selezionati dal CIP, l’appuntamento sarà a Verona per venerdì 6 marzo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è rivolto a tutti gli atleti presenti: “È un vero piacere accogliervi nel Salone dei Corazzieri e incontrarvi tutti alla vigilia dell’apertura di Milano Cortina 2026. Avete colto pienamente con consapevolezza l’importanza del significato dei Giochi. Siamo lietissimi di vedere Federica Brignone nuovamente pronta e determinata: ci siamo sentiti mesi fa al telefono e contavamo su questo. Questa cerimonia è sempre coinvolgente, ma questa volta riveste un significato ancora più grande perché siamo noi a organizzare i Giochi. Ci riversiamo la nostra cultura, l’amicizia, l’ospitalità. L’Italia sarà con voi interamente. Sarà un’occasione importante, l’occasione della scoperta del nostro Paese“.

Hanno preso parte alla cerimonia ufficiale, tenutasi al Quirinale, il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, il Segretario Generale del CONI e Capo Missione a Milano Cortina 2026, Carlo Mornati, i presidenti federali della FISG, Andrea Gios, e della FISI, Flavio Roda, ed una nutrita delegazione di atleti.

Nonostante siano stati ufficializzati soltanto i convocati dello short track, erano presenti al Quirinale, in quota FISG, per il curling Stefania Constantini ed Amos Mosaner, per l’hockey Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Tommy Purdeller, Luca Zanatta, Damian Clara, Anna Caumo, Martina Fedel, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Samantha Gius ed Aurora Abatangelo, per il pattinaggio di figura Charlene Guignard, Marco Fabbri, Sara Conti, Niccolò Macii, Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Filippo Ambrosini e Rebecca Ghilardi, per lo speed skating Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Linda Rossi e Maybritt Vigl, e per lo short track Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti e Martina Valcepina.

Per gli atleti in quota FISI, invece, erano presenti per il biathlon Dorothea Wierer, per lo sci alpinismo Alba De Silvestro, per lo sci alpino Federica Brignone, Sofia Goggia e Dominik Paris, per lo sci di fondo Federico Pellegrino, per lo skeleton Valentina Margaglio, per lo skicross Simone Deromedis, e per lo snowboard Michela Moioli, Omar Visintin e Maurizio Bormolini.