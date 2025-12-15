Olimpiadi 2026, la FIS aggiorna l’elenco dei russi e bielorussi neutrali che potranno partecipare

Lo scorso 2 dicembre, il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport), aveva annullato a messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, permettendo loro di partecipare alle qualificazioni e conseguentemente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sotto bandiera neutrale.

Posteriormente alla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, la FIS (Federazione Internazionale sci e snowboard), ha diramato un elenco di atleti russi e bielorussi autorizzati a prendere parte alle qualificazioni a Cinque Cerchi in qualità di Atleti Individuali Neutrali.

Dal giorno menzionato, infatti, russi e bielorussi hanno richiesto alla FIS lo status di atleti individuali neutrali, e ci sono state risposte affermative per coloro che soddisfano i criteri decisi dal CIO. Nel primo elenco rilasciato dalla Federazione internazionale compaiono i nomi di 9 atleti, 6 bielorussi e 3 russi: 6 nello sci freestyle, 2 nello sci di fondo ed 1 nello sci alpino. Il CIO, inoltre, ha confermato che i pattinatori (la Federazione d’appartenenza è l’ISU) Adeliia Petrosian e Petr Gumennik possono competere come atleti individuali neutrali.

In data odierna, la FIS ha annunciato un elenco aggiornato degli atleti e del personale di supporto di nazionalità russa o bielorussa a cui è stato concesso lo status di AIN e, pertanto, sono autorizzati a partecipare agli eventi FIS a condizione che accettino formalmente le condizioni associate allo status indicato. Questi atleti saranno vincolati a tutte le norme FIS vigenti, comprese le quote di partecipazione.

ELENCO AGGIORNATO ATLETI NEUTRALI FIS

ANDRYIANAVA Anastasiya (Bielorussia, sci freestyle femminile)

AVDEEV Ivan (Bielorussia, sci alpino maschile)

DERUGO Anna (Bielorussia, sci freestyle femminile)

DRABIANKOU Ihar (Bielorussia, sci freestyle maschile)

HUSKOVA Hanna (Bielorussia, sci freestyle femminile)

KARALIOVA Hanna (Bielorussia, sci di fondo femminile)

MACHAKHINA Hanna (Bielorussia, sci di fondo femminile)

SHKANOVA Maria (Bielorussia, sci alpino femminile)

VAZNIUK Uladzislau (Bielorussia, sci freestyle maschile)

GALUNIN Artem (Russia, combinata nordica maschile)

KOROSTELEV Savelii (Russia, sci di fondo maschile)

NEPRYAEVA Dariya (Russia, sci di fondo femminile)

TATALINA Anastasiia (Russia, sci freestyle femminile)

TRAVINICHEVA Mariia (Russia, snowboard alpino femminile)