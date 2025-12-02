Odermatt è il più veloce nella prima prova della discesa di Beaver Creek. Paris e Schieder iniziano con il piede giusto

Marco Odermatt ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima prova della discesa di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sulla splendida pista denominata “Birds of Prey” (accorciata per le condizioni meteo che vedevano neve e temperatura di -4°) il primo allenamento si è trasformato in una vera e propria odissea, viste le numerose interruzioni, una delle quali della durata di un’ora esatta.

Marco Odermatt ha chiuso con il tempo di 1:35.50 dopo una discesa nella quale ha forzato specialmente nella parte più tecnica, con un vantaggio di 40 centesimi sul canadese Brodie Seger (sceso con il pettorale numero 26), mentre è terzo il francese Matthieu Bailet (pettorale numero 63) davanti all’austriaco Daniel Hemetsberger quarto a 64. Quinta posizione per Dominik Paris a 81 centesimi dopo aver perso tanto nella parte centrale della discesa. Sesta per il francese Nils Allegre a 93 centesimi, settima per lo svizzero Stefan Rogentin a 1.02, mentre in ottava si classifica il canadese James Crawford a 1.20.

Si ferma in nona posizione Florian Schieder a 1.21 con un andamento pressoché identico a quello di Paris. Decimo lo sloveno Miha Hrobat a 1.31, quindi undicesimo lo svizzero Alexis Monney a 1.58 che precede il norvegese Adrian Smiseth Sejersted che chiude a braccetto con il canadese Cameron Alexander a 1.64.

Gli altri italiani: non va oltre la 30ma posizione Mattia Casse con un distacco di 2.06, quindi 40mo Benjamin Jacques Alliod a 2.38 davanti a Giovanni Franzoni a 2.39. Chiude 43mo Nicolò Molteni a 2.49, 44mo Christof Innerhofer a 2.51, quindi 54mo Guglielmo Bosca a 3.08, 66mo Max Perathoner a 3.85, 69mo Marco Abbruzzese a 4.80.