Nuoto, Stefanì e Busa in finale nei 50 farfalla! Noe Ponti sigla il record dei Campionati

4 minuti fa

Prosegue la grande serata delle finali e semifinali degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si sono appena conclusi i penultimi atti dei 50 farfalla uomini con l’Italia che ha schierato Simone Stefanì e Michele Busa. Entrambi gli azzurri hanno centrato l’obiettivo della finale, chiudendo rispettivamente con il settimo e l’ottavo tempo del turno:

Busa ha chiuso in quinta posizione la sua semifinale con il crono di 22″45, un tempo lontano dalle sue migliori prestazioni ma che comunque gli è valso l’accesso all’ultimo atto. Stefanì, invece, ha stampato 22″42 nella seconda semifinale, assicurandosi la qualificazione con il settimo crono complessivo. Risultati positivi per i due italiani che difficilmente reciteranno un ruolo da protagonisti nella finale.

La migliore prestazione è stata siglata dallo svizzero Noe Ponti, che ha chiuso i 50 metri con il crono di 21″51, nuovo record dei Campionati. Il campione in carica elvetico è indubbiamente l’uomo da battere, ma non va tenuto fuori dai giochi per l’oro il francese Maxime Grousset, che ha chiuso la semifinale con il tempo di 21″95, secondo crono complessivo.

