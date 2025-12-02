Nuoto, Simone Stefanì e Michele Busa in semifinale nei 50 farfalla. Fuori Lazzari e Burdisso

Cala il sipario anche sulle batterie dei 50 farfalla uomini degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, Simone Stefanì e Michele Busa hanno centrato l’ingresso alle semifinali rispettivamente con il quinto e l’ottavo tempo dell’overall. Stefanì ha infatti chiuso in terza posizione la sua batteria con il crono di 22″38, risultando il migliore tra gli italiani.

Busa invece ha firmato il personale stagionale in 22″55 vincendo la sua batteria. Nono crono complessivo (22″65) per Francesco Lazzari che, con due azzurri già qualificati, non accede al penultimo atto nonostante un tempo positivo. Lontano invece Federico Burdisso, che chiude con il crono di 23″42 (primato personale) una gara di cui non è sicuramente uno specialista.

Nell’ultima batteria è andato in scena quello che potrebbe essere il duello per il titolo. Lo svizzero Noe Ponti ha infatti siglato 21″86, il miglior tempo dell’overall, mentre il francese Maxime Grousset, secondo, ha chiuso con il quarto crono complessivo in 22″32.