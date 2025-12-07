Nuoto, Simone Cerasuolo: “Felice per la vittoria, ma non per il crono”

Simone Cerasuolo vince la medaglia d’oro nei 50 metri rana maschili agli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, disputati a Lublino, in Polonia: l’azzurro si impone in 25″63, nella gara in cui Nicolò Martinenghi è terzo in 25″86. Il campione continentale confida al sito federale le proprie sensazioni subito dopo la gara.

L’azzurro è soddisfatto a metà, con la gioia per la medaglia d’oro e la delusione per un tempo che non lo appaga del tutto: “Sinceramente sono felice per la vittoria, ma non tanto per il crono. Ho qualcosa da migliorare in vasca corta. Sono contento ed emozionato comunque“.

Una stagione da incorniciare per Cerasuolo, che centra l’accoppiata titolo iridato-titolo continentale: “Se a gennaio del 2025 mi avessero detto che sarei diventato campione del mondo e campione europeo non ci avrei creduto, invece è successo“.