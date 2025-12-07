Nuoto, Simona Quadarella: “Posso dare ancora molto a questo sport, ho margini di miglioramento”

Simona Quadarella vince la medaglia d’oro nei 1500 stile libero femminili agli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta dominando in 15’29″93, sfiorando per 0″21 il primato italiano che già le appartiene. La campionessa continentale mostra tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Rai Sport HD.

L’azzurra analizza la condotta di gara: “Sono contenta di aver vinto questa gara, perché mi mancava. Sinceramente pensavo di poter andare anche più forte, dopo quanto nuotato nei 400 e negli 800, ma va bene così. Mi sono trattenuta un po’, perché ai cinquecento metri ho iniziato a sentire leggermente la fatica“.

Il bilancio complessivo della manifestazione: “E’ stato per me un Campionato Europeo bellissimo, in cui non mi aspettavo questi risultati: sono molto soddisfatta. Sto avendo continue prove della bontà del lavoro che sto svolgendo con Gianluca Belfiore. Sono consapevole di poter dare ancora molto a questo sport e di avere margini di miglioramento“.