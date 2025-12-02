Nuoto, Quadarella e Mascolo in finale nei 400 sl! Alessandra Mao demolisce il personale

Simona Quadarella e Anna Chiara Mascolo conquistano l’accesso alla finale dei 400 stile libero femminili, nella prima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), le due azzurre sono rientrate nel novero delle migliori otto delle batterie, stabilendo rispettivamente il secondo e il sesto tempo dell’overall in 4:00.25 e 4:02.87.

Quadarella, campionessa d’Europa in carica a Otopeni (Romania), non ha però in questa specialità la sua preferita. Una distanza che si sposa maggiormente con le caratteristiche della tedesca Isabel Gose, che nelle heat mattutine ha messo in acqua già le proprie intenzioni, impressionando col crono di 3:56.90. La romana, dal canto suo, aveva in mente di nuotare un tempo vicino ai 4′ e così ha fatto in 4:00.25. Pensare di confermare il titolo del 2023 appare complicato, per la condizione eccellente della teutonica, ma ogni gara ha una storia diversa.

Simona dovrò guardarsi anche dalla britannica Freya Colbert (4:01.87) e dall’altra tedesca Maya Werner (4:02.04). Un atto conclusivo in cui sarà anche Mascolo, che ha migliorato sensibilmente il proprio personale (da 4:03.81 a 4:02.87). Vedremo se nella finale ci sarà modo di scendere ulteriormente.

Personal-best sbriciolato anche dalla 14enne Alessandra Mao. La giovanissima veneta, specialista di 100 e 200 sl, si è cimentata anche in questa specialità con l’obiettivo di fare meglio del suo crono di accredito (4:12.01). L’azzurrina c’è riuscita ampiamente, stampando sulla piastra il tempo di 4:07.37. Niente finale, ma un buon segnale per lei, in vista delle prossime gare.