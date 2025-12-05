Nuoto, Simona Quadarella duella con Isabel Gose ed è argento con record negli 800 sl degli Europei in vasca corta

Un altro argento di qualità. Simona Quadarella, dopo essere giunta seconda nei 400 stile libero degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) e aver migliorato il record italiano di Federica Pellegrini, si è andata a prendere nella finale degli 800 sl di questa rassegna continentale nella piscina da 25 metri un altro primato storico.

La romana, infatti, è stata in grado di togliere circa 5″ al suo personal-best (8’07″99), andando a stampare sulla piastra il tempo di 8’03″00. Un risultato che ha consentito a Simona di mettere in soffitta il record storico di Alessia Filippi, risalente a Rijeka nel 2008, quando la campionessa tricolore siglò 8’04″53.

Una prestazione sorprendente, stando a quali fossero le aspettative di Quadarella per questo campionato, che segue però in scia quanto fatto ai Mondiali in vasca lunga a Singapore, dove la nostra portacolori è stata sempre in grado di migliorarsi. Un trend anche di questa rassegna continentale, valso la piazza d’onore in questa finale.

Uno splendido duello contro la tedesca Isabel Gose e gara spalla a spalla fino agli ultimi 100 metri. Nelle ultime quattro vasche, la condizione sfavillante in cui è la teutonica, autrice del record europeo nei 400 sl, si è notata e l’8’01″90 (record dei campionati) ha posto il punto esclamativo. Quadarella, dunque, splendida seconda e davanti all’altra teutonica Maya Werner (8’14″41).