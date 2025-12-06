Nuoto, Sara Curtis: “Sono raffreddata, ma non posso che essere felice per la mia prima medaglia individuale internazionale”

Nella finale dei 100 metri stile libero femminili degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, in corso a Lublino, in Polonia, Sara Curtis ritocca ulteriormente il record italiano, abbassandolo a 51″26, crono che vale la medaglia di bronzo.

L’azzurra ai microfoni del sito federale rivela un malessere: “Sono contentissima, perché sono raffreddata da qualche giorno ed il programma di questi Europei non è ottimale per me. Non posso che essere felice per la mia prima medaglia individuale internazionale. Sono stanchissima, ma orgogliosa di quello che sto facendo“.

Con la medaglia al collo, poi, Curtis esprime una dedica particolare: “Un pensiero alle mie compagne della Virginia University, che mi stanno guardando dagli Stati Uniti e che mi stanno supportando a distanza. È una gioia immensa gareggiare per l’Italia e far parte di questo gruppo“.