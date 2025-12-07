Nuoto, Sara Curtis: “Settimana che ripaga del lavoro che sto svolgendo negli USA”

Sara Curtis agli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia), a distanza di pochi minuti centra dapprima l’oro nei 50 metri dorso femminili, facendo segnare il nuovo record europeo in 25″49, poi conquista l’argento nei 50 metri stile libero femminili in 23″41, nuovo primato personale. Dopo ogni medaglia l’azzurra commenta a caldo al sito federale quanto fatto in acqua.

Dopo la vittoria nei 50 metri dorso femminili l’azzurra è telegrafica in vista della seconda finale che la attende a breve distanza: “Sono troppo contenta del record e di tutto quello che sta avvenendo in questo Europeo. Un record del genere non me l’aspettavo“.

Centrato l’argento nei 50 metri stile libero femminili, Curtis concede qualche battuta in più: “Se penso alle condizioni in cui stavo stamattina, non ci avrei creduto. Due gare e due medaglie nel giro di pochi minuti: mi sono voluta mettere alla prova e direi che è andata più che bene. Non so che dire: è stata una settimana piena di soddisfazioni e che mi ripaga del lavoro che sto svolgendo negli USA. Ringrazio ancora le mie compagne della Virginia University per il tifo che mi hanno trasmesso in questi giorni“.