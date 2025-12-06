Nuoto, Sara Curtis in finale con gestione nei 50 dorso degli Europei in vasca corta

Fare di necessità, virtù. Sara Curtis ha usato anche il cervello e non solo l’istinto per interpretare le semifinali dei 50 dorso femminili, nella penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), l’azzurra ha dovuto regolarsi anche sul fatto di essere attesa sul finire della sessione serale a una finale molto importante nei 100 stile libero.

In questo modo, rispetto allo splendido 25″97 delle batterie, è seguito un peggioramento nel penultimo atto, dettato dalla gestione delle energie che Sara ha manifestato nella seconda vasca. Toccando la piastra ai 25 metri in 12″70, la migliore di tutte nell’overall delle semifinali, la piemontese ha un po’ controllato la situazione e toccato la piastra in 26″25.

Un comportamento perfettamente comprensibile, dettato dalle circostanze e dal vedersi davanti alla francese Analia Pigree, seconda nella sua heat in 26″33. Un tempo, dunque, più che sufficiente per entrare nell’atto conclusivo di questa prova (3°) e, dando uno sguardo alle rivali, ci sono buone possibilità per puntare al bersaglio grosso.

La migliore nel computo complessivo è stata la britannica Lauren Cox che ha siglato il crono di 26″17 a precedere l’olandese Maaike de Waard (26″23) e appunto la classe 2006 del Bel Paese. Nuotando al top, Sara ha grandi ambizioni.