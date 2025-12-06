Nuoto, Sara Curtis in finale col 2° tempo nei 50 sl negli Europei in vasca corta. Di Pietro c’è col brivido

Missione compiuta per Sara Curtis e Silvia Di Pietro nelle semifinali dei 50 stile libero femminili degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), le due azzurre sono entrate in finale col secondo e ottavo tempo.

Una prestazione in cui alcuni fattori hanno inciso. Curtis è attesa da una sessione serale piuttosto impegnativa, pensando alle semifinali dei 50 dorso e alla finale dei 100 stile libero. Non facile gestire il tutto. La piemontese, dunque, è parsa meno convincente del mattino nella seconda vasca, ma comunque il crono di 23″49 è di grande valore, consentendole di entrare col secondo tempo nell’atto conclusivo di domani.

La migliore delle heat serali è stata la forte polacca Katarzyna Wasick che, in 23″30, ha dato un bel segnale. Vedremo domani che cosa accadrà. Da considerare con attenzione anche la francese Beryl Gastaldello (23″67), che potrebbe dire la sua.

Col brivido la qualificazione di Di Pietro. Dopo una buona prima vasca in 11″47, la romana ha fatto fatica nel secondo 25 metri a trovare la sua nuotata e in 23″95 è riuscita per un centesimo a essere tra le migliori otto domani. Vedremo se nella gara di domani il suo livello tornerà a crescere, ricordando il suo 23″39 firmato in prima frazione di staffetta 4×50 sl donne.