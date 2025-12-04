Nuoto, Sara Curtis dà forfait per i 100 dorso agli Europei: focus sulla staffetta

Continua la mattinata di batterie nell’Aqua Arena di Lublino (Polonia), sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Si sono da poco concluse le quattro heat dei 100 dorso femminili, al termine delle quali si è formata la composizioni delle semifinali. Sara Curtis, unica italiana al via, non ha preso parte alla seconda batteria, concedendosi del riposo in vista della staffetta.

La giovane saviglianese, nei primi due giorni della rassegna continentale, ha già conquistato due medaglie nelle prove di squadra (argento nella 4×50 sl femminile e oro nella 4×50 mista mixed) e proverà oggi a portare al Bel Paese un nuovo metallo. La 19enne sarà infatti impegnata tra poco nelle batterie della staffetta 4×50 sl mista e cercherà insieme ai suoi compagni (Guatti, Zazzeri, Ambler) di qualificarsi all’ultimo atto in programma in serata.

In assenza dell’azzurra, il miglior tempo dell’overall nelle batterie dei 100 dorso femminili è stato fatto segnare dalla britannica Lauren Cox che strappa l’accesso alla semifinale con il crono di 57″03. Dietro di lei la tedesca Nina Jane Holt (57″29) e la spagnola Carmen Weiler Sastre (57″43).