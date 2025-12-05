Sara Curtis col 3° tempo in semifinale nei 100 sl agli Europei in vasca corta. Mao continua a stupire

Acqua bianca nella vasca corta di Lublino (Polonia), nella quarta giornata di batterie degli Europei 2025. Nella piscina da 25 metri polacca le heat dei 100 stile libero femminili hanno tenuto banco e ci sono stati motivi per cui giudicare positive le prestazioni delle azzurre al via. Ben quattro erano sui blocchetti di partenza e solo due, al più, avrebbero potuto disputare le semifinali per la regola secondo cui un Paese non può avere più di due rappresentanti nella top-16 delle batterie.

Alla fine della fiera, solo Sara Curtis ha timbrato il cartellino e l’ha fatto con margine. La classe 2006 piemontese, infatti, ha dato la sensazione di nuotare in maniera controllata e il suo 52″29 (nuovo personale) è confortante. Il record italiano di Federica Pellegrini (52″10) potrebbe essere nel mirino.

Terzo tempo di ingresso al penultimo atto per la 19enne nostrana, preceduta nell’overall dalla britannica Eva Okaro (51″90) e dalla francese Beryl Gastaldello (52″11). Niente da fare per Agata Maria Ambler, Anna Chiara Mascolo e Alessandra Mao. Poco però da dire su Ambler e soprattutto su Mao.

La prima nuotatrice citata ha migliorato il proprio personale, stampando sulla piastra il crono di 53″51 (22° tempo), mentre la 14enne veneta ha nuovamente sbriciolato il suo tempo d’accredito in un’altra distanza, portando il proprio limite da 54″90 a 53″73 (26ma). Un tempo notevole per l’età dell’atleta (classe 2011), che in questa manifestazione sta facendo incetta di primati. Sottotono la prestazione di Mascolo (36ma in 54″33), non avendo i tempi di nuotata giusti sulla velocità.