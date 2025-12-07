Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Non sono soddisfatto della mia prova ma questo bronzo mi dà carica per il futuro”

L’Italia continua a mietere successi nei Campionati Europei 2025 di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). Si sapeva che i 50 rana potessero essere una finale che poteva vedere i nostri portacolori protagonisti, e così è stato con un doppio podio davvero scintillante. Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro e di bronzo nella finale continentale. Il romagnolo ha vinto in 25″67, mentre Nicolò Martinenghi ha chiuso al terzo posto.

Al termine della finale il nuotatore di origini varesine ha raccontato quanto avvenuto in vasca ai microfoni di Raisport: “Un risultato che va benissimo. Per me era importante salire sul podio perché, in questo modo, ho potuto raggiungere la 13a manifestazione consecutiva nella quale ho conquistato almeno una medaglia a livello individuale”.

Nicolò Martinenghi prosegue nella sua analisi: “A livello di prestazione non sono contento. Non ero lucido e ho anche commesso un errore in virata che penso si sia visto. Anche il primo 25 non mi è piaciuto, penso di avere fatto meglio il secondo. Ad ogni modo era importante aver lottato con le armi che avevo a disposizione qui a Lublino. Nel complesso ho vissuto una settimana difficile per molti motivi. Oggi questo podio potrebbe darmi quella carica emotiva che mi porterò nella prossima stagione. Ora io e Simone Cerasuolo ci concentreremo negli allenamenti di inizio 2026 che vivremo negli Stati Uniti”.