Nuoto, Mao e Mascolo in semifinale nei 200 sl agli Europei in vasca corta: la 14enne sigla il personale

Missione compiuta per Anna Chiara Mascolo e Alessandra Mao nelle batterie dei 200 stile libero femminili, gara facente parte della seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), le nostre portacolori hanno superato il taglio delle heat, realizzando il 12° e il 16° tempo dell’overall.

C’era curiosità su quanto avrebbe fatto Mao, classe 2011 e in grande evidenza nel corso delle competizioni giovanili (bronzo ai Mondiali juniores su questa distanza). Un’atleta ancora in costruzione, a cui manca anche per una questione anagrafica un po’ di potenza e ciò si evidenzia soprattutto nelle virate. Nella parte nuotata, l’azzurrina ha fatto vedere cose importanti e questo le ha permesso di migliorare piuttosto sensibilmente il proprio personale, portando il suo crono da 1’58″01 a 1’56″19.

Una batteria in cui la nuotatrice tricolore qualcosa ha sbagliato, come da lei ammesso ai microfoni della Rai, e quindi vedremo se questo personal-best sarà nuovamente migliorato o meno. Dentro al penultimo atto anche Mascolo, finalista ieri nei 400 stile libero in cui Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’argento col nuovo record italiano. Per lei un tempo da 1’55″72, distante dal personale di 1’54″69. Per essere in finale, servirà avvicinarlo e se possibile andare anche al di sotto di quel limite.

A guidare le fila delle heat mattutine sono state le ungheresi Minna Abraham (1’53″51) e Nikolett Padar (1’54″18), in selezione interna, vista anche la presenza dell’altra magiara Panna Ugrai (4° tempo in 1’54″79). A pagarne le spese è stata quest’ultima per la regola secondo cui solo due rappresentanti di una nazione possono essere al via dalle semifinali. Da osservare con attenzione, ovviamente, l’olandese Marrit Steenbergen (3° tempo in 1’54″24), tra le più accreditate della vigilia, oltre alla campionessa d’Europa in carica, la britannica Freya Anderson (5° tempo in 1’54″47).