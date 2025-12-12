Nuoto, Lisa Angolini fa suo il record italiano dei 200 rana agli Assoluti in vasca corta

Lisa Angiolini ha regalato emozioni nel corso della seconda e penultima giornata di gare degli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola, la toscana era tra le atlete più accreditate della serie 1 dei 200 rana femminili.

Costretta a saltare gli Europei in corta di Lublino (Polonia) per un virus influenza, Angiolini aveva stimoli particolari in questi campionati, ricordando anche il successo dei 100 rana di ieri col personale. Ebbene, è venuta fuori una gara su livelli eccelsi, che la classe ’95 tricolore ha condotto sin da subito all’attacco, visto il passaggio ai 100 metri di 1’06″86.

Ha provato a tenere il ritmo Francesca Fangio, detentrice del primato nazionale e vogliosa di conquistare il titolo. Le due hanno dato vita a uno spalla a spalla nel terzo 50 metri, ma nell’ultimo Angiolini ha preso il largo, riuscendo a stampare un eccellente 2’18″96, nuovo record italiano, migliorando il 2’19″17 di Fangio. A completare il podio, dunque, proprio quest’ultima in 2’21″01 e Lucrezia Mancini in 2’22″41.

Da sottolineare che la toscana, col riscontro cronometrico con cui si è imposta, si sarebbe portata a casa il bronzo nella finale continentale in Polonia.