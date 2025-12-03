Nuoto, la 4×50 mista mixed azzurra centro l’obiettivo: in finale negli Europei in vasca corta

Prosegue la mattinata dedicata alle batterie degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si sono da poco concluse le due semifinali della staffetta 4×50 mista mixed al termine delle quali si è determinata la composizione della finale, in programma nella serata. L’Italia è riuscita a centrare la qualificazione, chiudendo con il sesto tempo dell’overall.

Nello specifico, il quartetto italiano, composto da Francesco Lazzari, Ludovico Blu Art Viberti, Agata Maria Ambler e Costanza Cocconcelli, ha stampato il crono di 1’39″01, chiudendo la propria batteria in quinta posizione. Prestazione non perfetta degli azzurri campioni d’Europa in carica che avranno comunque modo di difendere il titolo nella finale.

Migliore tempo dell’overall è stato quello fatto segnare dall’Olanda in 1’37″40, con il quartetto che sembra favorito per l’oro. Secondo crono complessivo quello della Danimarca (1’37″53), seguito da quello stabilito dalla squadra svedese (1’38″23). Per riconfermarsi al vertice, servirà quindi alla staffetta italiana un altro tipo di approccio nell’ultimo atto in programma in serata.