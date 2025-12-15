Nuoto, Katie Ledecky sbalorditiva nel Maryland: la fuoriclasse americana oltre ogni limite

Katie Ledecky continua a stupire. La più forte nuotatrice della storia nel mezzofondo in piscina, detentrice dei primati del mondo in vasca lunga di 800 e 1500 stile libero, non ha alcuna intenzione di fermarsi e prosegue nel proprio cammino nell’ottica delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

È questo il messaggio che arriva forte e chiaro da una manifestazione che porta il suo nome (Katie Ledecky Invitational), che si è tenuta nell’impianto dell’Università del Maryland, a College Park. La fuoriclasse statunitense, infatti, ha siglato un nuovo primato, ovvero nuotare in 14’59″62 nelle 1650 yards. Un crono che rappresenta il nuovo record nazionale, diventando la prima donna ad abbattere il muro dei 15′.

See more SUB 15:00 IN THE 1650!!!!! Katie Ledecky just became the first woman in HISTORY to break the 15:00 barrier pic.twitter.com/7gMsN5gNez — Kyle Sockwell (@kylesockwell) December 14, 2025

Un risultato impressionante dal momento che 1650 iarde corrispondono a 1508,76 metri e il pensiero va chiaramente ai tempi ottenuti nei 1500 sl. I record del mondo che hanno la sua firma sono i seguenti:

15’08″24 in vasca corta (piscina da 25 metri)

15’20″48 in vasca lunga (piscina da 50 metri)

Riscontri che fanno capire quale sia la portata dell’impresa di Ledecky su una distanza paragonabile in qualche modo a quelle affrontate nelle competizioni internazionali. Un dato preoccupante per le sue avversarie dal momento che ci si trova al cospetto di un’atleta in grado di migliorare ancora rispetto a quanto fatto in precedenza. Del resto, questo lo si era compreso anche nel “WR” di Ledecky del 3 maggio corso a Fort Lauderdale, dove la campionessa degli States era stata in grado di aggiornare il suo record del mondo negli 800 sl, portando il limite a 8’04″12.