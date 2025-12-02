Nuoto, Italia d’argento con ‘doppio record italiano’ nella 4×50 sl femminile agli Europei in vasca corta

Finale a dir poco emozionante quella della staffetta 4×50 stile libero femminile agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, l’Italia ha lottato per il metallo più pregiato e per 3/4 della prova sembrava averlo in pugno, ma purtroppo nell’ultima frazione qualcosa è mancato e il quartetto tricolore si è dovuto accontentare di un argento, comunque di prestigio.

Ad aprire le danze è stata una strepitosa Silvia Di Pietro, capace di stampare sulla piastra il crono di 23″39, migliorando di fatto il suo record italiano di 23″68 del 2024. Un lancio perfetto per Sara Curtis che in 22″90 ha messo tutta la propria potenza, per cercare di fare la differenza rispetto alle altre nazioni.

Un vantaggio più o meno mantenuto da Agata Maria Ambler, visto il crono di 23″73. Sfortunatamente, non è entrata la frazione che si sperava a Costanza Cocconcelli. L’azzurra ha chiuso con un 24″28, frutto specialmente di una prima vasca non perfetta.

Ne ha approfittato la formazione dei Paesi Bassi, a segno in 1’33″85, a precedere le azzurre in 1’34″50, autrici comunque del nuovo primato nazionale visto il precedente limite di 1’35″61 del 2016 a Windsor. A completare il podio è stata la Polonia in 1’35″75.