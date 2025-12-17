Nuoto, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Le regole del gioco. Sono stati resi noti da World Aquatics i criteri che definisco il sistema di qualificazione per le gare di nuoto alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028, ivi compresi gli standard di tempo utili per ottenere la qualificazione.

A differenza di quanto accaduto nell’ultima rassegna a Cinque Cerchi di Parigi 2024, ci sarà la grande novità dell’inserimento nel programma di alcune specialità, ovvero i 50 metri anche per gli stili a dorso, rana e a farfalla. Saranno 830 gli atleti in possesso della quota olimpica. Il periodo di qualificazione inizierà il 1° marzo 2027 e durerà fino al 18 giugno del 2028.

QUALIFICAZIONE INDIVIDUALE

Per il conseguimento della carta olimpica ci saranno due standard “A” e “B”. La prima tipologia garantisce l’accesso ai Giochi entro la quota nazionale/olimpica ed è più complicato da ottenere dal punto di vista cronometrico. L’altro (B) può consentire la partecipazione solo se lo spazio quota non è già riempito dai qualificati “A”, rispettando le regole del Comitato Olimpico Nazionale;

Ogni nazione (NOC) può iscrivere un massimi di due atleti per ciascun evento individuale, so se entrambi hanno raggiunto lo standard “A”. Se un atleta ha solo lo standard “B”, di norma potrà essere selezionato solo se la quota è aperta e non superata da chi ha lo standard “A”.

TEMPI DI QUALIFICAZIONE UOMINI LOS ANGELES 2028

50m stile libero 21.69 21.91 100m stile libero 47.86 48.34 200m stile libero 1:45.83 1:46.89 400m stile libero 3:45.46 3:47.71 800m stile libero 7:47.04 7:51.71 1500m stile libero 14:51.62 15:00.54 100m dorso 53,00 53.53 200m dorso 1:56.05 1:57.21 100 metri rana 59.27 59.86 200m rana 2:09.35 2:10.64 100m farfalla 51.06 51.57 200m farfalla 1:54.69 1:55.84 200m misti individuali 1:57.54 1:58.72 400m misti individuali 4:11.52 4:14.04

TEMPI DI QUALIFICAZIONE DONNE LOS ANGELES 2028

50m stile libero 24.56 24.81 100m stile libero 53.60 54.14 200m stile libero 1:56.43 1:57.59 400m stile libero 4:06.27 4:08.73 800m stile libero 8:26.71 8:31.78 1500m stile libero 16:08.65 16:18.34 100m dorso 59.49 1:00.08 200m dorso 2:08.95 2:10.24 100 metri rana 1:06.10 1:06.76 200m rana 2:23.49 2:24.92 100m farfalla 57.38 57.95 200m farfalla 2:08.15 2:09.43 200m misti individuali 2:09.90 2:11.20 400m misti individuali 4:37.33 4:40.10

NOVITA’ SPECIALITA’ 50 DORSO-RANA-FARFALLA

Per le sei nuove gare che contemplano i 50 metri nel programma olimpico (dorso, rana e farfalla) per uomini e donne, il sistema di qualificazione è diverso perché non si usano i tradizionali standard “A” e “B” per l’accesso diretto. I posti si guadagnano direttamente attraverso le prestazioni nella Coppa del Mondo di nuoto 2027. In che modo? In ciascuno degli eventi specifici, i primi sei classificati delle finali, in base al ranking qualificante, ottengono il diritto di qualificazione alle Olimpiadi.

Un atleta che si aggiudica uno dei sei posti in una gara di stile libero da 50 metri deve ottenere la conferma del proprio posto dal Comitato Olimpico Nazionale tramite World Aquatics per poter gareggiare a Los Angeles. Se un Comitato Olimpico Nazionale rifiuta, si ritira o non risponde in tempo, il nuotatore numero 1 al mondo prenderà il suo posto. Se il numero 1 al mondo si è già qualificato, si qualificherà il nuotatore che si è classificato settimo nella finale di Coppa del Mondo.

Oltre ai sei che si sono qualificati per la Coppa del Mondo, tutti gli altri nuotatori già qualificati per i Giochi in un’altra specialità, o come nuotatori in staffetta, possono partecipare a una gara di 50 metri a Los Angeles, a condizione che abbiano raggiunto lo standard di tempo minimo e che la loro nazione non superi la regola dei due per nazione.

Uomo Evento Donna 25.35 50m dorso 28.59 27.71 50 metri rana 31.33 23.55 50m farfalla 26.57

QUALIFICAZIONI STAFFETTA

Le prime 12 nazioni classificate nelle batterie di ogni staffetta ai Mondiali 2027 di Budapest si qualificheranno automaticamente alla staffetta corrispondente alle Olimpiadi del 2028. In caso di parità al 12° posto, a entrambe le squadre verrà offerto un posto di qualificazione. Il numero di staffette a cui un Paese si qualifica corrisponde direttamente al numero di nuotatori che partecipano solo alle staffette e che possono essere invitati ai Giochi. Nel 2028, se un Paese non è qualificato per una particolare staffetta, ma ha quattro nuotatori qualificati in gare individuali, potrà partecipare a quella staffetta, a condizione che abbia notificato a World Aquatics la sua intenzione di farlo entro il 24 giugno 2028.

Anche se una nazione si aggiudicasse automaticamente un posto nella staffetta nella rassegna iridata del 2027, avrebbe comunque bisogno che almeno due nuotatori si qualificassero individualmente per i Giochi per poter schierare quella staffetta (dato che qualificare una staffetta le fa guadagnare due posti solo per quello). Se a Comitato Olimpico Nazionale che ha ricevuto e accettato uno dei posti diretti per la squadra di staffetta tramite qualificazione a Budapest 2027 non ha abbastanza atleti per schierare un quartetto (ad esempio meno di quattro atleti idonei qualificati tramite i percorsi dettati dai tempi di qualificazione), a questo Comitato non sarà consentito di partecipare alla prova a squadre.

La categoria “Solo atleta staffetta” del sistema precedente è stata sostituita dalla più flessibile e chiaramente definita designazione di Additional relay competitor (Arc). Un Arc è un atleta esplicitamente iscritto per aiutare un Paese a schierare una squadra nelle staffette, anche se quell’atleta non è altrimenti qualificato per la partecipazione olimpica individuale. Questo offre maggiore chiarezza e opzioni per le nazioni nella selezione per le staffette. I Paesi che si qualificano per le staffette di Budapest 2027 possono portare un numero prestabilito di atleti Arc, a seconda del numero di staffette di nuoto a cui sono idonei, sulla base dei propri criteri nazionali. Il numero può variare da 2 a 8 Arc per nazione. Gli Arc sono inoltre idonei, per la prima volta, a partecipare alle gare individuali solo se raggiungono lo standard “B” e solo entro il numero massimo di atleti per paese per ogni evento. Questa impostazione definisce come gli Arc possono partecipare alle gare oltre le staffetta. Lo standard “A” è stato sviluppato utilizzando una gamma più ampia di risultati, statistiche e dati sulle prestazioni. Sebbene questo standard di tempo si sia tradizionalmente allineato con il 14° o 16° posto dei precedenti Giochi Olimpici, per il 2028 World Aquatics garantisce un parametro più equo e basato sui dati per la qualificazione.