Nuoto, gli azzurri della 4×50 stile mista: “Un sogno il record del mondo, ma ci credevamo”

Straordinaria impresa di Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Il quartetto azzurro trionfa agli Europei in vasca corta di Lublino nella 4×50 stile libero mista, firmando anche il nuovo record del mondo con il tempo di 1’27″26. Una finale strepitosa quella degli italiani, che hanno preso la testa della gara ai 100 metri e poi non l’hanno più lasciata, battendo Ungheria ed Olanda.

C’è ovviamente grandissima gioia al momento dell’intervista a fine gara per gli azzurri. Il capitano della squadra Lorenzo Zazzeri è il primo a parlare e non nasconde che il record era un obiettivo: “Lo volevamo, ce lo siamo anche detti. Un sogno davvero troppo grande, soprattutto farlo in così poco tempo. Un sogno ed un onore legare il mio nome a questa staffetta”

Silvia Di Pietro continua nella sua seconda giovinezza: “Semplicemente incredibile. Siamo felicissimi. Si tratta di un sogno, anche se ci abbiamo sempre sperato e creduto”.

A chiudere questa staffetta è stata Sara Curtis, che ha toccato lei per ultima, siglando il record del mondo. Incontenibile la gioia dell’azzurra: “Una figata, è tutto bellissimo. Ci ho creduto fino alla fine anche se ho fatto un’uscita terribile dalla virata, ma non ho davvero mai mollato”.

In apertura di staffetta, invece, c’era Leonardo Deplano: “Tutto molto bello. Non capita tutti i giorni vincere un oro e soprattutto fare il record del mondo. Speravo di partire più forte, ma vedendo cosa stavano facendo i miei compagni ci ho sperato fino all’ultimo”.