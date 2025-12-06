Nuoto, Francesco Lazzari e Lorenzo Mora accedono agilmente alle semifinali dei 50 dorso

Inizia con le batterie dei 50 dorso maschili e femminili la penultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si sono da poco concluse le cinque heat che hanno determinato i semifinalisti in campo maschile. Francesco Lazzari e Lorenzo Mora hanno centrato l’ingresso al penultimo atto, chiudendo rispettivamente con il quinto e l’ottavo crono dell’overall.

Nello specifico, Lazzari ha nuotato le due vasche in 23″21, crono che, come dichiarato dall’azzurro, può essere migliorato già in serata. Mora invece ha vinto la sua batteria con il tempo di 23″30 e tornerà in piscina più tardi per cercare l’ingresso in finale. Eliminato invece Christian Bacico che ha stampato il trentunesimo crono dell’overall (24″13).

Il migliore tempo di tutte le batterie è stato siglato dall’estone Ralf Tribuntsov con il crono di 22″86, seguito dal ceco Miroslav Knedla (22″94).