Nuoto, Di Pietro e Curtis in semifinale nei 50 farfalla degli Europei in vasca corta: grande miglioramento della piemontese

Si procede a ritmo spedito nelle batterie della prima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, le heat dei 50 farfalla femminili hanno tenuto banco. Un quartetto italico ai nastri di partenza: Silvia Di Pietro (la capitana della Nazionale), Sara Curtis, Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli.

Le prime due citate hanno centrato la qualificazione alle semifinali. C’era la necessità di spingere per la selezione interna, vista la regola di massimo due atlete per nazione nel penultimo atto. Di Pietro, primatista italiana della distanza in 25.03, ha nuotato su buoni standard, specialmente per la chiusura nel secondo 25 metri. Il tempo di 25.23 ha consentito alla romana di entrare in semifinale col quarto crono dell’overall.

Molto bene Curtis. La giovane piemontese, trasferitasi da tre mesi negli Stati Uniti, studiando all’Università della Virginia (USA)e con la possibilità di allenarsi in vasca con atlete e atleti di primissimo livello, ha migliorato sensibilmente il suo primato personale: dal 26.15 dell’anno passato al 25.39 di questa mattina. Una crescita esponenziale che alimenta l’ottimismo.

Niente da fare quindi per Cocconcelli e Borrelli, rispettivamente 24ma in 25.90 e 33ma in 27.07. Graduatoria delle batterie comandata dalla svedese Louise Hansson in 25.17, a precedere la danese Martine Damborg (25.20, record europeo junior) e la belga Roos Vanotterdijk (25.20).