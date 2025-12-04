Nuoto, Ceccon e Mora in semifinale nei 100 dorso agli Europei in vasca corta. Lazzari e Bacico out per la selezione interna

Thomas Ceccon era atteso nelle batterie dei 100 dorso uomini, terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), il campione olimpico di questa distanza ha, nei fatti, esordito a livello individuale in questa rassegna continentale. Una traccia di sé Thomas l’aveva già data per con l’oro nella 4×50 stile libero del primo giorno.

Ebbene, un Ceccon che non ha potuto gestire troppo per la selezione interna alla squadra italiana. Il regolamento, infatti, prevede che al massimo due rappresentanti di un Paese possano qualificarsi dalle semifinali di un evento internazionale. E quindi Thomas ha stampato sulla piastra un crono da 50″18, non essendo perfetto in virata e avendo qualche particolare da sistemare.

Lo farà nella sessione serale, essendo entrato col quarto crono dell’overall, immediatamente alle spalle di un ottimo Lorenzo Mora (3° in 50″15). A rimetterci nel confronto in casa Italia sono stati Francesco Lazzari (10° in 50″72) e Christian Bacico (13° in 50″85), che pur in top-16 non saranno al via delle semifinali per quanto già spiegato.

Il migliore è stato il britannico Oliver Morgan, assai convincente in 49″55, davanti al ceco Mirosla Knedla (49″99) e ai due azzurri citati. Vedremo in semifinale che cosa accadrà.