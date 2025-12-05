Nuoto, Carlos D’Ambrosio: “Speravo di fare 2 centesimi in meno, era più bello 45″99”

L’azzurro Carlos D’Ambrosio centra la finale dei 100 metri stile libero maschili agli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, in corso a Lublino, in Polonia: l’italiano fa segnare il terzo tempo complessivo in 46″01, nuovo primato personale (precedente 46″20, ottenuto in batteria).

L’azzurro è davvero soddisfatto e lo dimostra ai microfoni di Rai Sport HD: “Finalmente è venuta una bella gara, sono contento. Speravo di fare quei 2 centesimi in meno, era più bello vedere 45″99, ma va bene comunque, sono veramente molto contento“.

D’Ambrosio pensa già al prossimo obiettivo cronometrico ed agli avversari da sfidare in finale: “Vedremo domani come andrà in finale. Competere contro questi campioni è una grande emozione. L’obiettivo in finale è scendere sotto i 46″, e poi vediamo cosa succederà“.