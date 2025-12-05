Nuoto, Carlos D’Ambrosio col 3° tempo nella finale dei 100 sl agli Europei in vasca corta!

Carlos D’Ambrosio ci sarà. Le semifinali dei 100 stile libero maschili di questi Europei 2025 di nuoto in vasca corta hanno regalato il sorriso all’italo-cubano. D’Ambrosio era uscito piuttosto deluso dal rendimento nel penultimo atto dei 200 stile libero. Il mancato raggiungimento della finale non faceva parte dei piani.

Nella gara regina il riscatto, a suon di primati personali. Lo aveva già fatto stamane, quando aveva concluso in 46″20, migliorando il suo limite personale di 0″71, mettendo in mostra una nuotata aggressiva e non certo spenta come quella della prova citata.

Ha replicato nella sua semifinale, stampando sulla piastra 46″01. Terzo tempo di ingresso per il classe 2007 del Bel Paese, alle spalle del francese Maxime Grousset (45″65), grande favorito della vigilia e vincitore quest’oggi dei 100 delfino, e del croato Jere Hribar (45″76). Il target di Carlos sarà quello di infrangere il muro dei 46″, cercando di nuotare al meglio quella terza vasca che oggi non è stata all’altezza delle altre.

L’azzurro si dovrà guardare anche dallo spagnolo Luca Hoek Le Guendal (46″04) e dal lituano Lukas Lukminas (46″12), in un contesto di gare in cui, a parte Grousset, tutto appare molto aperto. Il transalpino sembra avere un margine, dettato anche dalla sua potenza nella combinazione virata-subacquea.