Nuoto, Carlos D’Ambrosio: “Ci ho provato come sempre, ma ho sbagliato una subacquea e due virate”

A Lublino, in Polonia, sede degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, la finale dei 100 metri stile libero maschile vede l’azzurro Carlos D’Ambrosio chiudere con il crono di 46″08, che porta l’italiano al quinto posto. Al termine della gara D’Ambrosio prova a nascondere la delusione ai microfoni di Rai Sport HD.

L’azzurro analizza la gara: “Ci ho provato come sempre, peccato perché ho sbagliato di nuovo una subacquea e due virate, mannaggia a me. Peccato, però mi sono divertito, è stato molto bello. Mi sono un po’ ripreso dai 200, in cui avevo sbagliato gara“.

Carlos D’Ambrosio pone le basi per i propositi futuri: “Per fortuna è venuto un bel 100, sono contento. Tra i buoni propositi per il futuro speriamo di scendere sotto questi 46″ al prossimo evento, magari farò una letterina a Babbo Natale su questo, vedremo“.